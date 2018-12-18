港股半日表現反覆，低開30點後一度偏軟，11時左右曾倒升，最多揚36點，中午尾市再度回軟，半日收報26351點，跌24點或0.09%，成交金額430億元；國指僅升1點或0.02%，報10523點。

中移動（0941）領跌大市，半日挫1.41%，收報76.65元，屬半日表現最差藍籌；其次為領展（0823），中午跌0.94%，收報73.4元，兩股合共拖低恒指32點。日媒報道，騰訊（0700）將與日本聊天應用程式營運商LINE合作，為日本中小型零售商提供微信支付服務，消息刺激騰訊逆市向上，以近半日高位收市，收報303元，漲1.7%，創逾三周新高。匯控（0005）受捧，開市已見67元水平，高位見67.4元，同樣以近半日高位收市，報67.3元，漲0.67%。

美國總統特朗普表示，如果在G20會議上無法與中國國家主席習近平達成協議，美國將對中國全面徵稅，包括蘋果產品，惟手機設備股未見受累，瑞聲（2018）半日升1.78%，收報54.3元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）升1.02%，收報74.3元。

思捷環球（0330）昨日公布，擬進行大規模裁員計劃，股價半日最低見1.94元，插逾7%，收報1.97元，瀉5.74%。多隻股份公布業績後「見光死」，其中歐舒丹（0973）半日最多跌近11%，低見14.16元，收報14.28元，跌10.2%；康師傅（0322）最多跌18.9%，收跌16.2%，報10.68元。

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