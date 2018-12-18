【港股午市】港股半日微跌24點 騰訊升穿300元創逾三周高
文章日期：2018年11月27日 12:20
港股半日表現反覆，低開30點後一度偏軟，11時左右曾倒升，最多揚36點，中午尾市再度回軟，半日收報26351點，跌24點或0.09%，成交金額430億元；國指僅升1點或0.02%，報10523點。
中移動（0941）領跌大市，半日挫1.41%，收報76.65元，屬半日表現最差藍籌；其次為領展（0823），中午跌0.94%，收報73.4元，兩股合共拖低恒指32點。日媒報道，騰訊（0700）將與日本聊天應用程式營運商LINE合作，為日本中小型零售商提供微信支付服務，消息刺激騰訊逆市向上，以近半日高位收市，收報303元，漲1.7%，創逾三周新高。匯控（0005）受捧，開市已見67元水平，高位見67.4元，同樣以近半日高位收市，報67.3元，漲0.67%。
美國總統特朗普表示，如果在G20會議上無法與中國國家主席習近平達成協議，美國將對中國全面徵稅，包括蘋果產品，惟手機設備股未見受累，瑞聲（2018）半日升1.78%，收報54.3元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）升1.02%，收報74.3元。
思捷環球（0330）昨日公布，擬進行大規模裁員計劃，股價半日最低見1.94元，插逾7%，收報1.97元，瀉5.74%。多隻股份公布業績後「見光死」，其中歐舒丹（0973）半日最多跌近11%，低見14.16元，收報14.28元，跌10.2%；康師傅（0322）最多跌18.9%，收跌16.2%，報10.68元。
其他報道:
【騰訊重上300元】傳騰訊伙LINE在日推微信支付 LINE飊近8%
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26