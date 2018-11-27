意大利願意讓步降低財政預算赤字，但及後德拉吉表示歐元區經濟放緩，令歐元先升後跌。不過明天鮑威爾會發表講話，相信有機會延續他轉鴿態度令美元轉弱，故建議今日趁低吸納歐元沽美元，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

盧楚仁

艾德證券期貨首席投資策略師

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