【股價異動】康師傅被大行唱淡 股價曾挫近兩成
文章日期：2018年11月27日 12:07
昨日公布第三季業績的康師傅（0322），被大行紛紛下調目標價，股價早曾低見10.34元，急挫19%，半日跌16%，報10.68元，成交逾3億元。
康師傅第三季收入按年下跌4%至189億元(人民幣‧下同)；淨利潤則按年升26%至16億元。管理層預期，2018年全年業績增長將放至3至4%，但相信淨利潤仍可錄得超過35%的增長，較之前預期的25%還要多。
花旗表示，由於來自包括今麥郎等在內尋求明年上市的本地同業競爭壓力加劇，集團管理層決定將明年的發展重心轉移至市場份額，並計劃投資更多銷售費用以推動銷量。不過，花旗認為，雖然其目標是有高單位數的收入增長，但管理層承認現階段對明年盈利前景的可見度較低。
該行將其目標價由18.34元，降至14.01元，評級維持「中性」。
其他報道：
【騰訊重上300元】傳騰訊伙LINE在日推微信支付 LINE飊近8%
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26