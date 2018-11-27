昨日公布第三季業績的康師傅（0322），被大行紛紛下調目標價，股價早曾低見10.34元，急挫19%，半日跌16%，報10.68元，成交逾3億元。

康師傅第三季收入按年下跌4%至189億元(人民幣‧下同)；淨利潤則按年升26%至16億元。管理層預期，2018年全年業績增長將放至3至4%，但相信淨利潤仍可錄得超過35%的增長，較之前預期的25%還要多。

花旗表示，由於來自包括今麥郎等在內尋求明年上市的本地同業競爭壓力加劇，集團管理層決定將明年的發展重心轉移至市場份額，並計劃投資更多銷售費用以推動銷量。不過，花旗認為，雖然其目標是有高單位數的收入增長，但管理層承認現階段對明年盈利前景的可見度較低。

該行將其目標價由18.34元，降至14.01元，評級維持「中性」。

其他報道：

【騰訊重上300元】傳騰訊伙LINE在日推微信支付 LINE飊近8%

【手起刀落】通用汽車擬大規模裁員 特朗普批評其關閉廠房

【改革開放40年】陳茂波：香港可5方面繼續發揮優勢