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【A股午市】A股高開高走 上證半日漲0.42%

文章日期：2018年11月27日 11:40

國統局公布首10月全國規模以上工業企業利潤增長逾13%，內地三大指數全線高開高走。上證綜指今早高開後反覆於高位徘徊，一度逼近2600點關口，高位見2592點，半日收報2586點，漲10點或0.42%，成交額586億元（人民幣．下同）

深證成指升勢凌厲，高位見7682點，半日收報7656點，升40點或0.53%，成交額864億元，兩市合共成交額1450億元。

創業板指數高開高收，半日最高見1322點，收升13點或1.06%。

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