【改革開放40年】馮國經稱港商靈活變通可在貿易戰中化危為機
文章日期：2018年11月27日 11:28
馮氏集團主席馮國經今早於中國經濟運行與政策國際論壇致辭表示，中美貿易戰將帶來全球生產鏈的重組，對全球貿易格局帶來長遠影響，但他認為，港商過去所展現出來的靈活變通，將可以化危為機。
馮國經指出，貿易格局的改變會令企業將生產線搬離中國，移至東南亞、非洲等地，而這種產業大轉移將帶來三方面趨勢，一是倒迫中國企業升級轉型；二是東南亞等新興地區獲得機遇，令全球發展更均衡；三是一帶一路會迎來第二階段，即民企開始陸續進入。
馮國經指，從這情況來看，中美貿易戰也不一定是壞事。而他認為，在2005年紡織品貿易配額取消之前，香港不少貿易企業曾經憑著靈活變通，成為全球紡織品供應鏈的管理者和協調者，貿易遍及全球，將生產、配額和消費市場高效結合，而現在就像是進入了一個新的「配額時代」，企業需要在其他地區完成最後生產工序去避開關稅，港商大可以重拾配額時代的角色，作為供應鏈管理和協調者，將原材料供應、生產鏈以及歐美消費市場連接起來，服務中美之間的間接貿易。
記者:陳子凌
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