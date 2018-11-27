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【手起刀落】通用汽車擬大規模裁員 特朗普批評其關閉廠房

文章日期：2018年11月27日 10:56
通用汽車擬大規模裁員 特朗普批評其關閉廠房

據《華爾街日報》報道，美國通用汽車宣布大規模重組計劃，明年擬裁減至多1.48萬人手，並關閉位於俄亥俄州、密西根州及加拿大的工廠，目標於2020年底前減少45億美元成本。此外，通用汽車計劃大力發展電動車和混合動力汽車，並從產品線中剔除部分滯銷車型。

美國總統特朗普對於通用汽車的裁員及關閉廠房計劃感到不滿。他指，已經與通用汽車行政總裁Mary Barra接觸並加強施壓，促請Mary Barra停止在中國生產汽車，並在俄亥俄州開設一座新廠，以替代該公司打算關閉的生產線。

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