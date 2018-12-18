【騰訊重上300元】傳騰訊伙LINE在日推微信支付 LINE飊近8%
文章日期：2018年11月27日 11:04
《日經新聞》報道，騰訊（0700）將與日本聊天營運商Line合作，為小型日本零售商提供移動支付服務，以拓展中國遊客的商機。
受消息帶動，騰訊今早一度高見300.8元，升0.9%；而在日本上市的LINE CORP. 股價則急升7.8%，現報3665日圓。
報道指，從12月中旬開始，Line將開始租借與微信支付兼容的終端設備，這次和騰訊合作的服務計劃於明年啟動。雙方的合作將與雅虎日本及軟銀提供的服務競爭，後者最近宣布與阿里巴巴合作。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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