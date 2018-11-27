【改革開放40年】陳茂波：香港可5方面繼續發揮優勢
文章日期：2018年11月27日 10:47
財政司司長陳茂波上午於中國經濟運行與政策國際論壇致辭時表示，在中國改革開放40年間，香港以自己所長服務國家所需，也推動了自身發展。
陳茂波認為，在國家發展進入新時代之下，香港未來既要用好一國兩制優勢，亦要掌握好國家發展戰略、融入國家發展格局，在5個方面定位。第一是掌握一帶一路及大灣區機遇；其次是加強與內地在創科發展合作，發展成國際創科中心；第三是繼續發揮好國際金融中心地位與功能，包括擔當中國與海外的資金融通橋樑，做好試驗田及防火牆角色，為推動人民幣國際化擔當重要角色。
此外，香港可在人材及高增值服務上加強參與國家發展，協助內地企業走出去；最後，陳茂波認為，在中美貿易摩擦當中，有人刻意挑起矛盾，亦有一些國家的領袖對中國不了解甚至誤解，香港可以在這方面發揮好橋樑作用，做好人文交流、民心相通工作，說好「中國故事」。
記者：陳子凌
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