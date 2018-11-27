即時財經新聞

【簡化架構】渣打據悉考慮簡化架構以控制成本

文章日期：2018年11月27日 10:30

彭博引述知情人士透露，渣打（2888）正在考慮一項簡化架構的計劃，研究如何釋放流動性並減少不同法人實體的資金支出，藉此控制其從贊比亞到澳門，涉及約60個市場的龐大網絡的成本。

其中一位知情人士稱，該行也在考慮削減高級職位的數量。此外，該行仍在努力創建兩個亞洲中心，一個在新加坡，另一個在香港。

渣打現報61.45元，升0.49%。

其他報道：

【中美角力】特習會若無協議 美將全面徵稅 包括蘋果產品

【北上再買】領展約25.6億人民幣 購北京通州區京通羅斯福廣場

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】油價跌利美國消費 Amazon升穿下降軌

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片