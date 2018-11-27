【簡化架構】渣打據悉考慮簡化架構以控制成本
文章日期：2018年11月27日 10:30
彭博引述知情人士透露，渣打（2888）正在考慮一項簡化架構的計劃，研究如何釋放流動性並減少不同法人實體的資金支出，藉此控制其從贊比亞到澳門，涉及約60個市場的龐大網絡的成本。
其中一位知情人士稱，該行也在考慮削減高級職位的數量。此外，該行仍在努力創建兩個亞洲中心，一個在新加坡，另一個在香港。
渣打現報61.45元，升0.49%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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