彭博引述知情人士透露，渣打（2888）正在考慮一項簡化架構的計劃，研究如何釋放流動性並減少不同法人實體的資金支出，藉此控制其從贊比亞到澳門，涉及約60個市場的龐大網絡的成本。

其中一位知情人士稱，該行也在考慮削減高級職位的數量。此外，該行仍在努力創建兩個亞洲中心，一個在新加坡，另一個在香港。

渣打現報61.45元，升0.49%。

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