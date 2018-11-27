領展（0823）公布，收購中國物業，代價為25.60億元人民幣(下同)（即議定物業價值）加上（倘為正數）或減去（倘為負數）暫定資產淨值調整金額。

該物業為位於北京市通州區梨園鎮九棵樹路翠景北里21號之京通羅斯福廣場。該物業包括地庫1層至6樓之零售樓層及地庫2層及3層之576個泊車位。領展擬持有該物業作長線投資。

2016、2017年，分別虧損6481.6萬元及5416.7萬元，公告指，根據賣方所提供之資料，虧損主要是由於現有融資所產生之財務成本及來自該物業之折舊開支所致。公司指，財務成本將於償還貸款後而逐步減少。該物業之折舊開支將在根據香港財務報告準則編製集團綜合報表時撥回。管理人認為該物業具有良好前景，而目標集團之表現亦將有所改善。

公司指，根據估值報告，將於2018年餘下期間、2019年及2020年屆滿的零售租約分別約佔該物業可出租總面積之1.3%、32.6%及19.3%。於該等零售租約屆滿後，第二個租賃週期可讓管理人有機會藉升級租戶組合上調該物業續租租金及提升表現。

該股現報73.1港元，跌1.34%。

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