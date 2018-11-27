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【中國數據】首10月全國規模以上工業企業利潤增長13.6%

文章日期：2018年11月27日 09:37

國統局公布1至10月全國規模以上工業企業利潤增長13.6%，至55211.8億元人民幣(下同)，增速比1-9月份放緩1.1個百分點。

首10月，國有控股企業實現利潤總額16724億元，同比增長20.6%；集體企業實現利潤總額167.7億元，增長4.5%；股份制企業實現利潤總額38978.4億元，增長17.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額13802億元，增長5.6%；私營企業實現利潤總額14131.6億元，增長9.3%。

1-10月份，規模以上工業企業實現主營業務收入85.7萬億元，同比增長9.3%；發生主營業務成本72.2萬億元，增長9%；主營業務收入利潤率為6.44%，同比提高0.24個百分點。

國家統計局工業司何平指，企業利潤總體仍保持較快增長，新增利潤主要來源於鋼鐵、石油、建材、化工行業，其中石油開採行業更增長3.7倍。

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