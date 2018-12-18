受累於美國統特朗普關於對華全面徵稅的言論影響，港股今早低開30點或0.12%，報26345點，成交金額16億元；國指今早低開35點或0.34%，報10486點。

雖然蘋果產品有機會成為下一輪美國進口關稅的目標，但瑞聲（2018）今早開市無升跌，報53.35元，而舜宇（2382）更升1.22%，報74.45元，是升幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.47%，報299.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點。

碧桂園（2007）跌1.19%，報9.13元，是跌幅最大的藍籌。

領展（0823）以25.6億元人民幣收購中國物業，京通羅斯福廣場，跌2.79%，報73.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

康師傅（0322）公佈三季度業績後多間大行下調目標，其中，美銀美林其股票評級從「買入」下調至「跑輸大市」，因為該公司轉向關注市場佔有率，可能會導致近期利潤率復甦勢頭掉頭向下，並降低盈利前景，將康師傅股價目標下調46%至10.20元。康師傅開市跌9.89%，報11.48元。

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