美股隔晚反彈354點，港股ADR升66點，港股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.54%，折合報299.6元；匯控（0005）升1.03%，折合報67.54元；建行（0939）升0.15%，折合報6.61元。

今日焦點股份可留意：

美國總統特朗普表示若特習會無達成協議，將全面對華徵稅，當中包括早前不在清單中的蘋果產品。留意相關股份表現。

另外，特朗普亦於《華爾街日報》訪問中，要求通用汽車停止在中國生產汽車，並在俄亥俄州開設新工廠以取代該公司計劃關閉的廠。汽車股板塊或有不同表現。

《日經新聞》引述Line報道，騰訊將與日本聊天運營商Line合作為小型日本零售商提供移動支付服務，以抓住中國遊客湧入的商機。留意騰訊。

根據世貿組織(WTO)最新的世界貿易展望指標，貿易增長率可能會在進入2018年第四季度後進一步放緩。留意貿易相關股。

石藥集團（1093）公布，集團的阿莫西林膠囊已獲國家藥品監督管理局批准通過仿製藥品質和療效一致性評價。同時集團亦公布，公司開發的「鹽酸替羅非班氯化鈉注射液」已獲國家藥品監督管理局頒發藥品注冊批件。此外，集團在研產品「人源化間隙連接蛋白43單克隆抗體(ALMB-0166)」獲得美國藥監局頒發就治療急性脊髓損傷（SCI）的孤兒藥資格認定。

維珍妮（2199）公布截至今年9月底中期業績，期內純利1.34億元，按年升39.85%；派中期息0.036元，上年同期派息0.025元。

康師傅（0322）公布截至9月底止第三季業績，純利15.5億元人民幣(下同)，同比升25.5%，期內收入為188.6億元，同比跌4.2%，不派息。期內毛利率升0.87個百分點，至33.37%。

L’OCCITANE（0973）公布，截至9月底止，中期純利681.4萬元(歐元‧下同)，按年倒退38%，每股盈利為0.005元，不派息。

其他報道：

【中美角力】特習會若無協議 美將全面徵稅 包括蘋果產品