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【亞股戰報】亞股升幅收窄　日股升156點 蘋果相關股下跌

文章日期：2018年11月27日 08:39

亞洲股市延續美股升勢而高開，不過，受到美國總統特朗普對中國全面徵稅，並包括蘋果產品在內的言論影響，高開後升幅收窄，蘋果供應商股價下跌。

日經平均指數今早高開155點或0.72%，一度升最多156點或0.72%，現報21881點，升0.32%。

韓國首爾綜合指數今早高開8點或0.42%，最多升過8點或0.42%，現報2088點，升0.26%。

澳洲股市今早高開0.03點或0%，曾升最多39點或0.69%，現報5683點，升0.2%。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
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股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
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2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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