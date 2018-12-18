【亞股戰報】亞股升幅收窄 日股升156點 蘋果相關股下跌
文章日期：2018年11月27日 08:39
亞洲股市延續美股升勢而高開，不過，受到美國總統特朗普對中國全面徵稅，並包括蘋果產品在內的言論影響，高開後升幅收窄，蘋果供應商股價下跌。
日經平均指數今早高開155點或0.72%，一度升最多156點或0.72%，現報21881點，升0.32%。
韓國首爾綜合指數今早高開8點或0.42%，最多升過8點或0.42%，現報2088點，升0.26%。
澳洲股市今早高開0.03點或0%，曾升最多39點或0.69%，現報5683點，升0.2%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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