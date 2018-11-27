【中美角力】特習會若無協議 美將全面徵稅 包括蘋果產品
文章日期：2018年11月27日 08:24
《華爾街日報》發布對美國總統特朗普的專訪，特朗普表示，如果在阿根廷召開的G20會議上無法與國家主席習近平達成協議，他準備對最後一批價值2670億美元的中國商品徵收關稅。特朗普說，稅率要麼是10%，也可能是25%。特朗普還表示，蘋果公司從中國進口的iPhone和筆記型電腦可能受到新關稅的打擊。他說，美國人可以「非常輕鬆地」應對10%的關稅。
特朗普指，「唯一的協議是中國必須開放自己的國家，以便允許美國展開競爭。至於其它國家，這就取決於他們了。」。《華爾街日報》報道稱，中國官員表示，他們眼中兩國在G20的關鍵成果是說服美國推遲提高關稅。《華爾街日報》引述特朗普表示，美國不太可能接受北京提出的不上調關稅的要求。
截至目前，蘋果最賺錢的產品，例如iPhone和iPad，都不在美國關稅清單之列，而Apple Watch和AirPods等一度受到影響，但之後美國表示不對此類產品徵稅。而蘋果在9月份警告說，其他產品，如Mac mini、Apple Pencil手寫筆以及一些電纜和外殼，可能受到打擊。受特朗普最新言論此影響，蘋果股價在收市後交易中下跌約1.6%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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