黑色星期五購物旺季表現強勁，推動零售股上升、由Tiffany 、Best Buy ，以至亞馬遜均全面上升，更帶動FAANG板塊成份股上漲均超過1%，引領美國股市取得兩周來最佳表現；標普500指數從一個月來最大周跌幅中回升，因為投資者猜測假日季的強勁開局將使經濟成長保持正軌。而通用汽車將裁減15%北美受薪員工，收市仍升1.7%。

道瓊斯工業平均指數收漲354點，升幅1.46%，報24640點。標普500指數收漲40點，升幅1.56%，報2673點。納斯達克綜合指數收漲142點，或2.06%，報7081點。

高盛升2.77%，報194.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而United Technologies跌0.82%，報127.98元，拖低道指7點。

科技股方面，蘋果收市報174.62元，升1.35%，谷歌母公司Alphabet收市報1055.94元，升2.5%，亞馬遜收市報1581.33元，升5.27%，Facebook收市報136.38元，升3.52%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.23%，報358點。德國DAX指數收漲1.45%，報11354點；法國CAC 40指數漲0.98%，報4994點；英國富時100指數收漲1.2%，報7036點。