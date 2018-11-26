鷹君集團（0041）創辦人羅老太羅杜莉君入禀，就申請撤銷信託人匯豐信託一案，今日續訊。匯豐信託前董事總經理劉倩兒接受代表羅老太的資深大律師余若海盤問時指，不諱言她與羅家之間的聯繫，及與羅老太之間的飯局接觸，均以羅家三子即鷹君主席羅嘉瑞作為首要聯絡人，及協調安排飯局。但是她否認及不同意余所指，在與羅老太接觸得知羅老太最新意願時，會凡事都透露給羅嘉瑞知道。她又指，羅家長子孔瑞及長女慧端均想分配信託資產，羅嘉瑞則擬繼續由信託持有鷹君股票。

她又指，除和羅嘉瑞接觸較多之外，在2007年她亦與羅家五子鷹瑞有較多聯繫，在討論到投資事宜時，則與同為鹰君執行董事的長女羅慧端接觸較多。每段時期，均與羅家不同成員接觸，但是要約羅老太及所有受益人見面，則較多經羅嘉瑞作聯絡點。對於余若海質疑，劉曾向羅嘉瑞透露2016年1月6日去信匯豐信託更改意願書內容方面，劉否認其事，並指因事涉重大，因此即與信託高層及法律部開會，確定最終要向羅老太親口確認更改意願書。同時從他接觸羅嘉瑞方面得知，當時了解到羅嘉瑞羅老太作出重大改動，因此她沒有進一步對羅嘉瑞再說太多關於意願書的詳情。

在談及羅老太於2016年1月6日向匯豐信託更改意向書一事，劉倩兒否認，更改意向書不影響到羅嘉瑞的影響力。但是就改動撤銷信託的門檻方面，由原來佔投票權由六成降至五成一，並將計算投票權方面，由全部信託受益人持份計算，改為剔除羅鷹石慈慧基金，余若海質疑有關做法令劉覺得，羅嘉瑞投票權被削，並影響到羅嘉瑞、五子鷹瑞及慈慧基金投票權合計達42.8%可落實撤換信託人的地位，因此劉及匯豐信託不執行羅老太最新指示。劉氏反駁，羅嘉瑞只是信託受益人之一，同時構成的重大影響，在於慈慧基金在信託內的10%投票權能否行使，因此慈慧基金有需要依據信託契據行事，及需要尋求法律意見。無論如何，羅嘉瑞在新、舊意願書內，均沒有足夠話事權。

在羅家信託於2015年累積到11億元資金時，劉倩兒記得，羅家信託的監護人及委任人就如何用該筆資金投資時，當時有很多意見。當年羅慧端向她指，和羅老太商量過，提議在2015年及2016年，分別分派6億及4億元。羅老太又曾分別在2009及2011年向她說過，可找羅嘉瑞跟進，羅嘉瑞的意願是，鷹君股份繼續維持在信託內。但是在2015年提議分派信託現金方面，她並沒有向羅嘉瑞透露太多內容。

另羅家成員包括羅老太、二子世紀城市（0355）主席羅旭瑞、三子羅嘉瑞、四子瑞安房地產（0272）主席羅康瑞、五子羅鷹瑞、孻子新福港集團主席羅啟瑞及一對子女羅俊哲及羅寶瑤，羅家二女羅鴻璇及三女羅慧琦，均有出席聆訊。

記者：陳偉燊

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