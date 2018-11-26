【分散風險？】工行農行各出資逾百億 宣布成立全資理財子公司
文章日期：2018年11月26日 18:50
工商銀行（1398）和農業銀行（1288）分別宣布，通過建立全資理財子公司，為繼本月中中國銀行（3988）和建設銀行（0939）後，四大國有銀行皆已宣布成立理財子公司。
工銀理財註冊資本擬為不超過160億元（人民幣，下同），農銀理財出資不超過120億元，投資資金來源為自有資金。
兩行的業務範圍皆包括，面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；面向合格投資者非公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；理財顧問和諮詢服務；以及經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。
兩行成立理財子公司，皆表示因為滿足監管機構的最新要求，促進理財業務持續健康發展。通過設立理財子公司，可以建立有效的風險隔離機制，有利於推動理財業務回歸資管行業本源，並加強銀行服務實體經濟和整體對抗風險能力。
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