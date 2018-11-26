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【公司業績】歐舒丹:受人幣轉弱及颱風影響 本港次季增長放緩

文章日期：2018年11月26日 18:09
歐舒丹亞太區總裁Andre Hoffman（陳惠恩攝）

歐舒丹（0973）公布截止今年9月30日的中期業績，其中香港市場的銷售淨額為5843.6萬元，按年增長18.6%，主要受旅遊零售銷售帶動。集團亞太區總裁Andre Hoffman指，香港市場第二季增長較第一季放緩，主要受到人民幣轉弱影響中國大陸旅客消費及9月颱風影響。他又指，本港零售市場今年面對不少挑戰，但集團透過推出新產品及市場推廣活動以抵消市場風險。

Hoffman表示，集團「雙11」在天貓的銷售額增長6成，達950萬元人民幣，為一正面指標。他稱，今年天貓競爭激烈，有多達60家高級化妝品品牌進駐，惟中國對集團長期發展而言，仍是具吸引力的市場。

歐舒丹今日公布中期業績，期內純利為681萬元（歐元，下同），按年跌38%；銷售淨額為5.95億元，按年增長12.4%。基本每股盈利為0.5仙，不派息。

記者:陳惠恩

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