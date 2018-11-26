維珍妮國際（2199）主席、執行董事兼首席執行官洪游奕在業績記者會上指，中美貿易戰為市場帶來許多不確定性，的確令集團銷售美國的客戶態度變得謹慎，增加產品在中國以外市場生產的要求，故集團加快建設越南的生產線，預期正在興建的越南D廠及E廠一期會在明年第二季投產，維持深圳廠房的生產量，但增加對中國市場的銷售。

洪游奕表示，內衣產品未被納入美國徵稅清單，整體內衣的零售市場仍然向好，只是個別品牌表現不一，雖然有部分歐美品牌表現未如理想，但表現好的品牌仍然有錄高增長，集團會調整客戶組合以應對市場變化。

現時集團的美國客戶銷售佔比達51%，當中除輸出中國銷售的產品由中國廠房生產，其餘均在越南生產。洪游奕指，今年越南的生產量佔比一半，相信未來會逐步提升至6成、甚至7成，達到5間越南廠房的生產目標；當中預計越南D廠及E廠一期會分別在明年的5月及6月投產。

但他強調，仍然會維持中國一定的生產量，保持其現有水平，因客戶亦有打通中國的銷售市場，會藉增加內輸中國銷售部分，以平衡貿易戰帶來的影響，並強調在未來5年深圳廠房仍會保留作為研發基地的角色。

記者：劉旭霞

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