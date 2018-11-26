【物管風光不再？】佳兆業物業：已參考對標公司作「誠意折讓」
文章日期：2018年11月26日 17:55
內地税改明年啟動，「社保轉税」政策早前挫冧一眾物業管理股，今日開始招股的佳兆業物業（2168）主席廖傳強、融資及證券業務部副總經理劉景睿指，税改是為了民企減輕負擔，加上公司對成本控制嚴格，故影響不大。
此前內地推出税改，由税務部門統一徵收各項社會保險費，物管企業被指將要替職工足額繳費，拉高成本。
至於在市況波動下赴港上市，公司指仍充滿信心，對估值等問題亦審慎樂觀。在現時窗口下，已考慮對標公司的情況，佳兆業（1638）為公司的戰略股東方，公司本身業務亦主力中高端客羣，加上IPO亦已考慮年底市場情緒等作出誠意折讓。
佳兆業物業的招股價介乎9.08元至10.88元，發行3500萬股股，一成在港公開發售。按每手250股計，每手入場費2,747元，集資約3.17億至3.8億元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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