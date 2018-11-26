石藥:阿莫西林膠囊已獲批通過仿製藥品質和療效一致性評價

石藥集團（1093）公布，集團的阿莫西林膠囊已獲國家藥品監督管理局批准通過仿製藥品質和療效一致性評價。公司指，阿莫西林為青霉素類抗生素，主要用於治療敏感菌所致的成人與兒童的下列感染：中耳炎、鼻竇炎、咽炎、扁桃體炎等上呼吸道感染；泌尿生殖道感染；皮膚軟組織感染；以及急性支氣管炎、肺炎等下呼吸道感染。

同時集團亦公布，公司開發的「鹽酸替羅非班氯化鈉注射液」已獲國家藥品監督管理局頒發藥品注冊批件。替羅非班是一種非肽類血小板糖蛋白（GP）Ⅱb/Ⅲa受體拮抗藥，對血小板Ⅱb/Ⅲa受體具有高度的選擇性和特異性，可逆性抑制血小板聚集。

此外，集團在研產品「人源化間隙連接蛋白43單克隆抗體(ALMB-0166)」獲得美國藥監局頒發就治療急性脊髓損傷（SCI）的孤兒藥資格認定。

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