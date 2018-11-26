【競爭加劇】大家樂: 維持全年開店數目達20間
文章日期：2018年11月26日 17:21
大家樂（0341）截至9月底速食及餐飲業務共有292間分店，對比今年3月底輕微減少6間，首席執行官羅德承解釋，因為有零售商場進行整改，需要先騰空店鋪，待工程完成，才可重新營業，加上有教育機構分店合約於暑假前結束，新合約在今年9月生效，同時集團正整合店舖網絡，造成門店數目減少，惟羅直言，會維持今年新增近20間門店的目標。
羅又稱，近月本港餐飲市道亦有所增長，但市場競爭加劇。他預計，市場將會出現汰弱留強，零售市道轉弱，業主開始考慮將店舖轉租予餐飲，明年會有更多優質租鋪，集團會進取出價租鋪。
他提到，期內平均單價約38.5元 ，按年上升逾1元，他表示，顧客對價格依然敏感，會調整產品組合，提升快餐銷售表現。
他表示，上半年人力成本佔總收入約32%，對於本港明年或會提高最低工資水平，他表示，大部份員薪金高於最低工資水平，若港府落實提升最低時薪，會造成漣漪效應，集團會密切留意相關影響。
他表示，下半年會在內地增設10間分店，主要會在廣東省開店，他解釋，集團食品屬廣東餐單，區內顧客接受程度會較高。他又透露，目前外賣O2O平台佔每間內地門市銷售額約高單位數字。
記者：李哲毅
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更新時間：2018-12-18 16:10
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