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【公司業績】維珍妮半年多賺近四成　派息0.036元

文章日期：2018年11月26日 17:07

早前已發盈喜的內衣股維珍妮（2199），今日收市後公布截至今年9月底中期業績，期內純利1.34億元，按年升39.85%；派中期息0.036元，上年同期派息0.025元。

期內收入30.63億元，按年升8.87%；毛利6.58億元，按年升12.73%。毛利率按年增0.8個百分點至21.5%。

公司指出，利潤增加主要受惠於越南廠房產能及效率的持續提升，而且雖然今年以來中美貿易爭端升溫，為環球經濟及貿易局勢帶來衝擊，但對於公司而言，因及早於越南布局，反而帶來增加市場份額的契機。

維珍妮今日收報5.7元，跌1.38%。

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