【公司業績】維珍妮半年多賺近四成 派息0.036元
文章日期：2018年11月26日 17:07
早前已發盈喜的內衣股維珍妮（2199），今日收市後公布截至今年9月底中期業績，期內純利1.34億元，按年升39.85%；派中期息0.036元，上年同期派息0.025元。
期內收入30.63億元，按年升8.87%；毛利6.58億元，按年升12.73%。毛利率按年增0.8個百分點至21.5%。
公司指出，利潤增加主要受惠於越南廠房產能及效率的持續提升，而且雖然今年以來中美貿易爭端升溫，為環球經濟及貿易局勢帶來衝擊，但對於公司而言，因及早於越南布局，反而帶來增加市場份額的契機。
維珍妮今日收報5.7元，跌1.38%。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26