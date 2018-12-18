早前已發盈喜的內衣股維珍妮（2199），今日收市後公布截至今年9月底中期業績，期內純利1.34億元，按年升39.85%；派中期息0.036元，上年同期派息0.025元。

期內收入30.63億元，按年升8.87%；毛利6.58億元，按年升12.73%。毛利率按年增0.8個百分點至21.5%。

公司指出，利潤增加主要受惠於越南廠房產能及效率的持續提升，而且雖然今年以來中美貿易爭端升溫，為環球經濟及貿易局勢帶來衝擊，但對於公司而言，因及早於越南布局，反而帶來增加市場份額的契機。

維珍妮今日收報5.7元，跌1.38%。