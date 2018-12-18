【公司業績】L’OCCITANE中期少賺38% 同店銷售增長加快
文章日期：2018年11月26日 16:46
L’OCCITANE（0973）公布，截至9月底止，中期純利681.4萬元(歐元‧下同)，按年倒退38%，每股盈利為0.005元，不派息。
期內，集團銷售淨額為5.95億元，按年上升8.6%，其中美國、香港及中國是增長最快的市場，按固定匯率計算的銷售增長分別為65.8%、18.6%及14.1%。同店銷售增長由首季度的0.6%上升至2%，而去年同期為負0.1%。毛利率維持於82.4%的水平。
集團表示，蠟菊煥活雙效精華於2019年財政年度第二季度推出市場，令該季度的銷售勢頭增強。由於重點產品在大多數國家於2018年8月及9月推出市場，相關廣告及營銷開支於2019年財政年度上半年列帳。
截至2018年9月止六個月自營店舖的數量並無變動。然而，期內亞太區店舖數量增加7間，日本增設7間店舖，韓國增設3間店舖，澳洲及印度各增設1間店舖，且部分由中國關閉3間店舖及台灣及泰國各關閉1間店舖所抵銷。
美洲淨關閉6間店舖，美國根據將店舖理順的計劃關閉6間店舖，巴西關閉2間店舖，並由墨西哥增設2間店舖所抵銷。歐洲及非洲淨關閉1間店舖，包括西班牙淨增設3間店舖，其他歐洲國家及南非淨關閉4間店舖。集團持續更新零售網絡，期內，翻新或搬遷88間店舖，而去年同期為97間店舖。
L’OCCITANE收報15.69元，跌0.5%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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