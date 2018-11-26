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【公司季績】康師傅毛利率改善 第三季純利升25% 不派息

文章日期：2018年11月26日 16:51

康師傅（0322）公布截至9月底止第三季業績，純利15.5億元人民幣(下同)，同比升25.5%，期內收入為188.6億元，同比跌4.2%，不派息。期內毛利率升0.87個百分點，至33.37%。

首三季純利為28.6億元，同比升47.5%，收入則升3.32%，至498.58億元，毛利率升1.55個百分點至32.04%。

毛利率上升，公司指，主要得益於持續優化產品組合及產品升級調價等因素影響。前三季度方便麵市場整體銷量同比成長3.3%，銷售額升8%，以銷量計市佔率43.6%，銷售額計市佔率48.6%，居市場第一位。第三季公司的方便麵收益為67.52%，同比成長0.66%，但因毛利率同比改善以及分銷成本下降等原因，相關業的純利升14%至7.15億元。飲品業務亦同樣受惠於毛利率改善，純利8.89元，升28.5%，而收益為117.49億元，跌6.5%。

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