東方匯理高級經濟師王秦偉下調中國明年GDP增長，由6.3%到6.2%。他認為，國內經濟並不會「硬著陸」，現時中央政府推出的調控措施旨在維持經濟穩定。他稱，人行會堅決「保7」，但萬一中美貿易戰再惡化，人行或許不會強硬干預。

王秦偉預計，美國明後兩年的GDP增長分別為2.7%及2%。他認為，美國經濟於2019年會由強勢轉為放緩，並反映在2020年的GDP增長。

王秦偉指，中國樓市下行風險較2015年時低，因為一、二及三線城市現時的庫存都達歷史低位，故投資風險亦較低，而內地政府的放寛措施不會帶來太大影響。

記者：陳惠恩

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