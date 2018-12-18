【中國經濟】東方匯理下調明年中國GDP增長至6.2%
文章日期：2018年11月26日 16:40
東方匯理高級經濟師王秦偉下調中國明年GDP增長，由6.3%到6.2%。他認為，國內經濟並不會「硬著陸」，現時中央政府推出的調控措施旨在維持經濟穩定。他稱，人行會堅決「保7」，但萬一中美貿易戰再惡化，人行或許不會強硬干預。
王秦偉預計，美國明後兩年的GDP增長分別為2.7%及2%。他認為，美國經濟於2019年會由強勢轉為放緩，並反映在2020年的GDP增長。
王秦偉指，中國樓市下行風險較2015年時低，因為一、二及三線城市現時的庫存都達歷史低位，故投資風險亦較低，而內地政府的放寛措施不會帶來太大影響。
記者：陳惠恩
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