「你快點回火星吧﹗地球是很危險的」。這句出現在電影《少林足球》的對白，可能在不久的將來會成真。

Tesla行政總裁Elon Musk（馬斯克）周日晚接受美國新聞網站Axios訪問時表示，正考慮移民火星，七成機會是乘坐Space X火箭到達火星探索，或會永久逗留在火星，「我們會考慮回到地球，但能否成功還是不確定」。

現年47歲的Elon Musk表示，Space X火箭轉為星際旅行而設計，每人花費約數十萬美元。他又稱，知道前往火星可能是致命的，因為「在火星死亡的可能性遠高於地球」，就好像許多人在登山時意外死亡，但仍然有許多人繼續往山上爬，這是人類喜歡的挑戰。

不過Elon Musk又指，即使你安然無恙到達火星，人類仍然要繼續工作，在火星上建立一個基地。

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