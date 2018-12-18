政府統計處公布，10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升14.6%和13.1%，均好於預期的9.4%及10.2%，9月份的升幅分別為4.5%及4.8%。10月份有形貿易逆差445億元。

首10個月整體出口貨值同比上升9.8%，進口貨值升11.1%，有形貿易逆差4,663億元。經季節性調整的數字顯示，10月底止3個月，商品整體出口貨值同比升2%，進口貨值上升1.4%。

10月份輸往亞洲的整體出口貨值上升14.1%，當中，出口至內地升17.8%，輸往台灣和日本的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌19.1%和8.3%。亞洲以外國家，英國（升11.6%）、美國（升10.3%）和德國（升4.2%）。

政府發言人表示，商品出口貨值的增幅在9月份明顯減慢後，於10月份加快至雙位數增長。輸往多個主要市場（包括美國、歐盟、內地及多個其他亞洲市場）的出口錄得較快增長。

不過，外圍環境面對的下行風險正在增加。環球經濟的增長動力近期有所減慢。倘若美國與內地的貿易摩擦持續或升溫，對本港商品出口的影響在未來數月料會更為明顯。政府會繼續密切留意有關情況。

其他報道：

【手起刀落】思捷擬裁近四成非前線員工 柯清輝：農曆年後派信

【有片：埋身擊】港股突破阻力 後市有望挑戰26800點

【高盛睇市】高盛料年底恒指達28000點 人民幣半年「穿7」