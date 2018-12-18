【本港數據】10月出口升14.6% 勝預期 出口美國升10.3%
文章日期：2018年11月26日 16:36
政府統計處公布，10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升14.6%和13.1%，均好於預期的9.4%及10.2%，9月份的升幅分別為4.5%及4.8%。10月份有形貿易逆差445億元。
首10個月整體出口貨值同比上升9.8%，進口貨值升11.1%，有形貿易逆差4,663億元。經季節性調整的數字顯示，10月底止3個月，商品整體出口貨值同比升2%，進口貨值上升1.4%。
10月份輸往亞洲的整體出口貨值上升14.1%，當中，出口至內地升17.8%，輸往台灣和日本的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌19.1%和8.3%。亞洲以外國家，英國（升11.6%）、美國（升10.3%）和德國（升4.2%）。
政府發言人表示，商品出口貨值的增幅在9月份明顯減慢後，於10月份加快至雙位數增長。輸往多個主要市場（包括美國、歐盟、內地及多個其他亞洲市場）的出口錄得較快增長。
不過，外圍環境面對的下行風險正在增加。環球經濟的增長動力近期有所減慢。倘若美國與內地的貿易摩擦持續或升溫，對本港商品出口的影響在未來數月料會更為明顯。政府會繼續密切留意有關情況。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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