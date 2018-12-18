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【港股收市】恒指升穿50天線 埋單漲448點 騰訊領漲

文章日期：2018年11月26日 16:14
恒指升穿50天線 埋單漲448點 騰訊領漲

大摩發表報告唱好港股，恒指午後走勢續強，全日最多升486點，高位見26413點，埋單收升486點或1.73%，收報26376點，成交金額740億元；國指升133點或1.28%，報10521點。

騰訊（0700）成升市領頭羊，以近全日高位收市，收報298元，逼近300元大關，全日漲2.3%；其次為友邦（1299），午後升幅略為收窄，未能企穩65元水平，收報64.9元，漲1.8%，兩股合共貢獻大市98點。匯控（0005）升穿50天線，全日漲1.44%，收報66.85元。

濠賭股受捧，銀娛（0027）升4.39%，收報48.7元，是升幅最大的藍籌，其餘濠賭股亦強勢，金沙中國（1928）升1.85%，收報33元；永利澳門（1128）報17.08元，漲3.8%；美高梅（2282）報12.84元，升2.6%。

政府早前揚言，如確認樓市轉勢，會考慮減辣，加上有傳美國明年會放慢加息步伐，地產股走強，恒地（0012）升2.87%，收報39.45元；新地（0016）升2.76%，收報111.8元；新世界發展（0017）升3.7%，收報10.64元；長實集團（1113）升2.78%，收報55.55元。

油股午後走勢分化，中海油（0883）升0.95%，收報12.78元；中石油（0857）跌1.49%，收報5.3元；中石化（0386）升0.15%，收報6.5元。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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