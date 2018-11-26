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【首日上市】同程藝龍升26% 一手賺1040元

文章日期：2018年11月26日 16:07

同程藝龍（0780）首日上市，收市報12.4元，較招股價9.8元，升26%，一手400股，不計手續費賺1040元。該股最高曾見12.5元，較招股價升27%。全日成交金額13.3億元。

明日將有另一新股寶寶樹（1761）上市，今早公布以下限6.8元定價，一手中簽率100%，摩根士丹利、海通國際、招商證券國際為聯席保薦人。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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