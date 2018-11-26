左起：香港投資基金公會副主席沈華、安永會計師事務所財富及資產 . . . . . . (劉焌陶攝)

安永發表的一份報告表示，零售基金市場集中在銀行銷售渠道，導致銷售成本偏高，市場潛力受限，建議放寛基金互認的若干限制，促使相關基金規模及成交量提升，使成本效益提高。

安永會計師事務所財富及資產管理服務主管合伙人林小芳指出，基金互認已推出3年，但至今只有15隻北上基金獲批在內地銷售，而且北上基金受50%的銷售限制影響，無法擴大銷售規模。

她建議縮短審批程序，放寛50%的銷售限制及允許基金管理公司向同一集團公司內的海外基金經理下放投資職能，方便環球性投資的基金去作出管理。

她又建議，擴大內地「個人稅收遞延型商業養老保險產品」的試點計劃，讓北上基金也可參與。她指出，這計劃尤如香港的強積金，未來規模會很大，香港基金業希望參與其中。

現時香港大部分互惠基金都透過銀行分行渠道銷售，僅有少數是網上渠道。加強網上銷售渠道是降低成本、擴大基金規模的方法之一，但安永的調查顯示，基金業界不認為金融科技創新是新增長機遇的唯一來源，64%受訪者指目前正進行金融科技開發，但只有一半受訪者認為金融科技能解決銷售問題。

林小芳指出，加強投資者教育是同樣重要的一環，而銀行主導銷售渠道的問題未必在短時間內解決，但業界亦會與監管當局，包括證監會及港交所（0388），密切商討容許券商銷售基金的做法。

記者：廖毅然

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