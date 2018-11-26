【A股收市】三指數全線倒跌 創板險守1300點關口
文章日期：2018年11月26日 15:08
內地股市今早顯著上揚，投資情緒高漲，惟其後無以為繼，先升後跌，三大指數午後全數蒸發上午升幅，調頭向下。
上證綜合指數今早最高曾見2595點，升0.6%，在中午收市前曾一度倒跌，未幾再度攀升；午後指數反覆向下，最低曾見2568點，11點，收市報2575點，跌3點或0.14%，成交1081.58億元(人民幣‧下同)。
深證成指走勢類同，午後最低見7586點，跌0.7%，收市跌20點或0.3%，報7615點，成交1465.8億元。滬深兩市成交2547.38億元。
創業板收報1304點，跌4點或0.3%，險守1300點關。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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