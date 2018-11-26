【手起刀落】思捷擬裁近四成非前線員工 柯清輝：農曆年後派信
文章日期：2018年11月26日 14:40
ESPRIT母公司思捷環球（0330）今早在投資者日公布重組計劃，目標裁減近四成非前線員工及加速關閉虧損店舖，冀於2019/20財年度起節省20億元的年度開支。集團執行主席柯清輝指，香港的關店情況影響較微，料減一至兩間店，前線員工的變動會視乎與業主在續租租金上的協商而定。
柯清輝表示，公司不會隨意裁減員工，內部團隊亦明白公司過往幾年成績欠佳，需要藉是次重組提升效率。有關重組已於今年6月開始，由高層行政管理團隊動刀，香港位於九龍灣的總部會由4層減至1層，他未有透露因而受影響的具體員工數字，但稱此規模縮減不等於總部會裁減三分之二人手。公司預計會在明年農曆新年過後裁減總部員工。至於前線員工的裁減，則會視乎業主的減租情況，如果有關店舖能夠成功減租，料可減輕前線裁員的影響。
思捷於2017/18財年起已在歐洲及亞洲分別關閉28間及18間店舖。柯清輝指，香港的店舖在過往租金昂貴時期已「減得就減」，所以是次重組的關店計劃對香港市場的影響微，加上近月港市場的銷售有錄輕微增長，反而有意在租金較相宜的地區再開店。
另外，柯清輝又提到德國及中國仍是集團的主要市場，但過去公司在中國的發展未如理想，未來會加大發展中國市場的力度，包括計劃在2019/20財年度在中國開220間新店，整體內地開店的規模遠超關店，故部分人手或會被調配到內地，整體內地的員工數量會增加。
思捷是次重組並包括將職級團隊由13隊減至6隊，預計整個計劃明年6月完成，並為2018/19財年帶來一項15至17億元的一次性開支。集團預期，該財年的收入按年減少低雙位數，毛利率維持平衡水平，經常開支減少中單位數。集團目標在2至3年內實現收支平衡，並在截至2022/23財年，將除利息及稅項前溢利（EBIT）逐步改善到5%至7%；在截至2023/24財年，平均每年約2億港元的資本開支。
記者：劉旭霞
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