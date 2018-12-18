【有片：選股王】留意本地銀行股 恒生上望190元
文章日期：2018年11月26日 13:08
港股今早做好，恒指171點反覆向上，最多升486點、見26413點，半日收報26367點，升439點或1.69%；國指升1.31%。大市半日成交420億元，交投持續偏淡。
港澳概念股受到追捧，本地地產股新地（0016）新世界（0017）恒地（0012）長實（1113）升逾3%；新地、恒地明顯強勢跑贏同業。公用股粵投（0270）中電（0002）做好；中銀香港（2388）亦升近3%。濠賭股銀娛（0027）升近4%，金沙中國（1928）亦升逾2%。此外，消費股旺旺（0151）恒安（1044）萬洲（0288）等升約2%以上；教育、航空、中資電力、燃氣股等做好。
本地地產股經過大幅調整後有買盤承接，受到樓市市道轉差而表現疲弱的本地銀行股也可留意，其中恒生（0011）基本盈利穩健，股價回落已反映利淡因素，估值已具吸引力。走勢上，近日股價跌至178元漸見承接，短線在182元料有阻力，中線上望190元水平。
劉思明
明報資深評論員
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更新時間：2018-12-18 16:10
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