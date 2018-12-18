高盛中國首席策略分析師劉勁津預料，明年中國GDP增長下滑至6.2%，2020年的增長為6.1%，主要受中美貿易戰的影響會於明年上半年反映、內地信貸周期仍會繼續拖慢增長及中國樓市出現下行風險等不確定因素影響。

劉勁津料，人民幣兌美元明年會由6.95元下跌到6.9元，在3至6個月內會跌至7.1算。

劉勁津認為，中港股的估值仍處於較低的水平，惟偏好A股多過H股或ADR，相信國內會逐步推出政策推動內需及A股市場受到環球經濟的影響較小。

另外，高盛亞太區首席策略分析師慕天輝預期，明年環球經濟會迎來適度的反彈，惟預計美國及中國兩大經濟體明年都會面對經濟增長放緩，導致全球經濟會進一步減慢至2020年初。

記者：陳惠恩

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