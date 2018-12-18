【有片：埋身擊】港股突破阻力 後市有望挑戰26800點
文章日期：2018年11月26日 12:57
恒生指數突破50天線阻力外，並上穿三角形阻力，以目前走勢分析，後市港股將有機會進一步挑戰26800點水平或以上，投資者在現階段不宜沽空港股，相反更應該採取低買策略。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
張曦嵐Bruce
筆者為證監會持牌人
其他報道：
【加密貨幣】日發牌管虛擬幣增認受性 惟監管嚴、成本升 發展受限
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26