恒生指數突破50天線阻力外，並上穿三角形阻力，以目前走勢分析，後市港股將有機會進一步挑戰26800點水平或以上，投資者在現階段不宜沽空港股，相反更應該採取低買策略。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人

其他報道：

【大行看好】大摩：恒指明年目標28500 最牛31600

【加密貨幣】比特幣場外交易服務 擬年底前推

【加密貨幣】日發牌管虛擬幣增認受性 惟監管嚴、成本升 發展受限

【大行看法】大摩：買港銀 看好2019年表現