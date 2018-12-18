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【有片：埋身擊】港股突破阻力 後市有望挑戰26800點

文章日期：2018年11月26日 12:57
港股突破阻力 後市有望挑戰26800點

恒生指數突破50天線阻力外，並上穿三角形阻力，以目前走勢分析，後市港股將有機會進一步挑戰26800點水平或以上，投資者在現階段不宜沽空港股，相反更應該採取低買策略。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐Bruce

筆者為證監會持牌人

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