摩根士丹利發表報告，認為新興市場陰霾即將散去(Clouds to Clear)，熊市幾乎已經終結，將新興市場的評級連升兩級至「增持」，但中國市場仍維持「持平」，若達到某些條件，將會把評級上調至「增持」。

大摩認為，新興市場早前的下跌已足夠反映多個不明朗因素，例如中國的寬鬆周期、美國的貿易政策、巴西及南非的改、印度、印尼的2019年選舉等，加上新興市場經濟增長，以及企業盈利改善，與美股的差距收窄，上述種種原因是構成上調新興市場目標的理由。

由上而下的基本情境之下，2019年12月的恒指目標價為28500點，較早前訂下20196月25900點的目標價為高，新目標價相當於預測市盈率10.7倍。而國指方面，亦由目標9990點上調至11360點，相當於預測市盈率7.8倍。

最牛的情況之下，恒指可高見31600點，而國指可見12750點，潛在升幅近20%。不過，新目標價較舊目標價為低，舊恒指目標價為37000點，而國指為14500點。恒指預測市盈率亦由舊目標的12.7倍降至11倍。基本情況下恒指每股盈利為2484，而最牛情況為2582。

相反，最熊情況下，恒指則見19500點，原先目標為22500點，國指為7400點，亦較舊目標8700點低。

選股方面，大摩亞太區(日本除外)的焦點股份，港股分別有，友邦（1299）、海螺（0914）、潤電（0836）、恒生（0011）、港交所（0388）、香港電訊（6823）、中石化（0386），全部予「增持」評級。而該行的新興市場焦點股，入選的同樣包括友邦、海螺、潤電。另外，香港/中國焦點股名單，友邦、海螺、潤電亦入選，其餘股份包括，建行（0939）、中國鐵建（1186）、華潤燃氣（1193）、聯通（0762）、中車（1766）、新奧能源（2688）、恒生、香港電訊、中石化、招金（1818）。

中國的評級方面，該行6月時將評級下調至「持平」，但認為近期企業盈利預測大跌、股市大跌，表現跑輸新興市場後，A股已見到有估值支持，而政府密集地出台穩定及刺激的措施，亦將會成為未來宏觀環境改善的在催化劑。該行認為，只要達到一個或多一個條件，將會把中國市場的級上調至「增持」，其中包括中美貿易談判、中國政府推出的寬鬆措施，以及明顯的消費信心改善，當中特別包括內地手遊網遊審批的不明朗問題。

另一大行摩通亦維持對中國市場的「中性」評級，認為2019年上半年仍會偏弱，要到下半年才會有溫和的復蘇，主因中國兩國的貿易戰升級，預測2019年全年經濟增長6.1%，低於2018年的6.6%。

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