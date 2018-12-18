雖然隔夜美股半日市偏軟，但港股今早未受影響，今早高開171點，之後大摩發表報告唱好包括香港在內的新興市場，將投資評級調升至「跑贏大市」，並預計到明年12月，恒指最牛看31600點，刺激港股愈升愈有，港股半日最多升486點，高見26413點，收報26367點，升439點，成交金額419億元；國指升135點或1.31%，報10524點。

友邦（1299）領漲大市，半日升2.27%，收報65.2元，貢獻大市53點；騰訊（0700）逼300元大關，高位見298.6元，收報296.8元，漲1.92%，推高大市46點。另外，由騰訊及攜程為兩大股東的內地在線旅行平台同程藝龍（0780）今早掛牌，開報10.78元，較招股價9.8元高10%，以半日最高位見11.2元收市，漲14.3%。

油價下跌，拖累三桶油表現，其中中石油（0857）跌1.49%，收報5.3元，屬表現最差藍籌；中海油（0883）跌0.32%，收報12.62元；中石化（0386）跌0.46%，收報6.46元。 濠賭股造好，銀娛（0027）升3.97%，收報48.5元，為半日表現最好藍籌，金沙中國（1928）升2.01%，收報33.05元。

受惠油價偏軟，三大航空股升勢顯著。國航（0753）升2.7%，報7.65元；東航（0670）漲1.9%，報4.94元；南航（1055）半日揚3.8%，報5.47元。

政府早前指，若確認樓市轉勢，不排除考慮減辣，加上有報道指美國明年加息步伐會減慢，地產股「落鑊」。恒地（0012）升3.13%，收報39.55元；新地（0016）升3.58%，收報112.7元；新世界發展（0017）升3.12%，收報10.58元；長實集團（1113）升3.05%，收報55.7元。

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