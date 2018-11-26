【加碼大灣區】大家樂半年多賺16.2% 下半年內地增10分店
文章日期：2018年11月26日 12:24
餐飲股陸續公布中期業績，踏入五十周年的大家樂（0341）半年多賺16.2%至2.391億元，每股基本溢利為0.412元。派中期息每股0.19元，按年近持平。
集團截至九月底的中期收入為41.985億元，按年增1.7%。當中本港業務按年增張0.8%至36.087億元，而速食餐飲及機構飲食部分收入按年跌0.4%至30.668億元。集團指是受到由於整合了分店網絡影響。截至9月底集團較3月底減少6間分店，總分店數為292間。龍頭業務大家樂期內增設1間分店，期末共經營164間，較3月底的167間減少3間。休閒餐飲業務收入增長9.5%至4.619億元。
內地方面，中期收入按年增7.7%至5.907億元，分店由3月竹的68間減至63間。集團目前在內地經營98間分店，下半年增加10間分店，並計劃在2019/2020財年計劃於未來兩年更進取地擴展分店網絡，尤其專注於大灣區的一線城市，以進一步確立其內地市場的地位。
期內集團的毛利率增加0.4個百分點至12.3%，主要因原材料及包裝成本的收入佔比按年跌1個百分點，及人力開支受到控制。
大家樂集團在截至9月底香港及中國分別設有355間及98間分店。集團指，市場上零售舖位供應有所增加，但市場競爭依舊激烈，而優越店址的租金亦維持於高水平。但集團會繼續積極地在有利的地點擴展分店網絡，又正調整分店網點佈局等。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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