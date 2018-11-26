雖然油組暗示在12月6日舉行的例會宣布減產，但不單止未能阻止油價大跌，而且更創下三年以來最大單日跌幅，反映交易員會趁好消息瘋狂出貨，估計油價下跌趨勢會維持一段長時間，故建議用逢高沽作入市策略，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

盧楚仁

其他報道：

【加密貨幣】日發牌管虛擬幣增認受性 惟監管嚴、成本升 發展受限

【大行看法】大摩：買港銀 看好2019年表現

【專家教路】張兆聰﹕新地100元以下值博

【新股情報】同程藝龍今掛牌 最多升逾一成