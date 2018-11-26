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【有片：金匯測市王】同弱勢油價做朋友 逢高沽為上策

文章日期：2018年11月26日 12:04
同弱勢油價做朋友 逢高沽為上策

雖然油組暗示在12月6日舉行的例會宣布減產，但不單止未能阻止油價大跌，而且更創下三年以來最大單日跌幅，反映交易員會趁好消息瘋狂出貨，估計油價下跌趨勢會維持一段長時間，故建議用逢高沽作入市策略，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

盧楚仁

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