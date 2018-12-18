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【不斷更新】騰訊帶動 港股飊近500點 地產股強勢

文章日期：2018年11月26日 11:16
騰訊帶動 港股飊近500點 地產股強勢

大摩發表報告，將包括香港在內的新興市場投資評級調升至「跑贏大市」，中國市場評級則保持「中性」，主因是認為新興市場的GDP增長與企業盈利增長，將於明年與美股的差異收窄。有關消息刺激港股顯著抽升，升幅逼近500點或1.9%，暫高見26411點，升穿26400點關口，成交暫錄371億元；國企指數現升157點或1.5%，報10546點。

騰訊（0700）旗下同程藝龍（0780）今日掛牌，較招股價升約一成，帶動騰訊股價亦做好，最高見298.6元，升近3%；友邦（1299）、建行（0939）及中移動（0941）亦升約2%；匯控（0005）及工行（1398）升1%。

本港地產股強勢，新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）、信置（0083）及長實（1113）全線急升3%。

濠賭股銀娛（0027）跑出，現升3.5%，暫為升幅最大藍籌；金沙（1928）亦升2.6%。

不過國際油價繼續下挫，中石油（0857）逆市跌1.5%，表現最差；中海油（0883）及中石化（0386）亦跌0.4%。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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