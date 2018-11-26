目前Bitbank主要有4項業務，包括即時虛擬貨幣交易、比特幣期權交易、業界新聞採訪及公眾教育，Bitbank社長廣末紀之表示，今年底前會推出比特幣場外交易服務，該系統已經準備好，正等待政府批准。

虛擬貨幣市場急劇轉變，廣末紀之表示，自己以前從事日本大型金融機構野村，之後再進入到互聯網行業，早年閱讀區塊鏈的論文後，意識到區塊鏈的潛力，萌生創業的想法。他表示，過去5年日本市場茁壯成長，但公司發展非一帆風順。

他憶起，2016年公司業務剛上軌道，但當時有同行被捲走大量比特幣，打擊整個行業名聲，「當時甚至有人指我們是騙子」，造成資金短缺問題，幸好當時公司期權業務有淨收益，加上員工將部分手上比特幣套現，協助公司渡過難關。

「虛擬貨幣市場好有魅力」

目前比特幣價格雖然受壓，但是基於由投資者主導，投資銀行等機構投資者亦正等待機會入場，廣末紀之認為，「虛擬貨幣市場好有魅力」，長遠而言仍然會向好。現時公司團隊達70人，當中20至30人為技術人員或工程師。

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