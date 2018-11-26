即時財經新聞

【新股情報】同程藝龍今掛牌 最多升逾一成

文章日期：2018年11月26日 10:43
同程藝龍今掛牌 最多升逾一成

騰訊（0700）及攜程為兩大股東的內地在線旅行平台同程藝龍（0780）今早掛牌，開報10.78元，較招股價9.8元高10%，最新報10.6元，仍漲8.1%。

是次同程藝龍集資淨額約12.51億元，本港公開發售部分獲超額認購約1.72倍，一手400股中籤率100%。其中同程藝龍主要股東之一的騰訊，今早跟隨大市造好，最高逼近300元大關，報297.8元，現報296.2元，升1.7%。

其他報道：

【大行看法】大摩：買港銀 看好2019年表現

【專家教路】張兆聰﹕新地100元以下值博

【專家教路】劉思明﹕防習特會掀大波動

【新股情報】同程藝龍今掛牌 最多升逾一成

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：選股王】留意本地銀行股 恒生上望190元

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片