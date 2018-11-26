【新股情報】同程藝龍今掛牌 最多升逾一成
文章日期：2018年11月26日 10:43
騰訊（0700）及攜程為兩大股東的內地在線旅行平台同程藝龍（0780）今早掛牌，開報10.78元，較招股價9.8元高10%，最新報10.6元，仍漲8.1%。
是次同程藝龍集資淨額約12.51億元，本港公開發售部分獲超額認購約1.72倍，一手400股中籤率100%。其中同程藝龍主要股東之一的騰訊，今早跟隨大市造好，最高逼近300元大關，報297.8元，現報296.2元，升1.7%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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