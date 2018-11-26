摩根士丹利認為，雖然圍繞香港經濟增速放緩以及港元銀行間同業拆息下跌的擔憂已經拖累香港銀行股，但它們的股票估值處於低位，並且2019年凈資產收益率料強勁，看好2019年復蘇前景。

大摩指，恒生銀行（0011）和中銀香港（2388）近期股價下跌，令它 們的股價看上去有吸引力，因為盈利和利潤率改善。將恒生目標價從250元下調至242元，以反映貸款增速放緩，費用收入疲軟及信貸成本增加，但由於穩定的每股純利和漸進的派息，恒生仍是其首選香港銀行股。而中銀香港方面，目標價從42元下調至39元，因為淨息差預測下降，但其股價表現仍有待中國經濟改善。

恒生現報179.1元，升0.84%，中銀香港報29.9元，升0.67%。

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