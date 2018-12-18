【港股開市】港股高開171點 中信升7.27%
文章日期：2018年11月26日 09:26
港股今早高開171點或0.67%，報26099點，成交金額11億元；國指今早高開65點或0.63%，報10453點。
中信（0267）升7.27%，報13.28元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.86%，報64.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點。
油價上周五急挫，中海油（0883）跌1.42%，報12.48元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。其餘兩桶油亦下跌，中石化（0386）跌0.15%，報6.48元；中石油（0857）跌0.93%，報5.33元。
新股同程藝龍（0780）首日掛牌，開市報10.78元，較股價9.8元高出10%。
澳門10月份入境旅客達315.43萬人次，較上周增加23.2%，按年則增9.2%。濠賭股金沙中國（1928）升1.7%，報32.95元；銀娛（0027）升2.25%，報47.7元。
大摩唱好港銀股，恒生（0011）升0.23%，報178元，中銀香港（2388）跌0.17%，報29.65元。
中國銀保監正式批准德國安聯保險集團於內地籌建安聯（中國）保險公司，成為內地首間外資控股保險公司保（2318）升0.67%，報74.95元；中人壽（2628）升0.37%，報16.4元，友邦（1299）升0.86%，報64.3元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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