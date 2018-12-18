假期期間有多項政經焦點，近的包括港、台選戰，遠的亦有歐盟通過英國脫歐協議草案，政經變化亦會帶來相關的投資機遇。而本周重頭戲將是G20的習特會，討論有關中美兩國的貿易問題，特別留意是美國中期選舉後，美國對華立場會否有變。

港股ADR上周五跌105點或0.41%，報25821點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.47%，折合報289.83元；匯控（0005）跌0.85%，折合報65.34元；建行（0939）升0.25%，折合報6.5元。

今日焦點股份可留意：

中國銀保監正式批准德國安聯保險集團於內地籌建安聯（中國）保險公司，成為內地首間外資控股保險公司。新公司將於上海註冊，並預計在2019年成立。留意一眾內險股，以及目前獨資於內地經營保險的友邦（1299）。

澳門統計暨普查局公佈，受惠於國慶及港珠澳大橋通車帶動下，10月份入境旅客達315.43萬人次，較上周增加23.2%，按年則增9.2%。

思捷（330）將舉行投資者日，集團最新公布未來覆蓋2019/20至2023/24財年的5年計劃，但在本財年（2018/19財年）需先進行一次性開支的特殊項目，以15至17億元重組公司架構，並加速關閉虧損店舖。集團預期在2023/24財年的收入複合年增長達中高單位數，並可在2至3年時間內實現盈虧平衡﹔及在2022/23財年的除利息及稅項前溢利逐步改善至5至7%。

華人置業（0127）發表公告指，其間接全資附屬公司永港與建設銀行（亞洲），訂立最高達6.74億元的定期貸款融資協議，並以灣仔告士打道39號夏愨大厦內若干商用物業抵押，將用於償還現有銀行貸款。

信利國際（0732）公布，截至今年9月底止首三季虧轉盈，賺1609.6萬元，去年同期為虧損846萬元；每股盈利為0.52仙，不派息。

騰訊（0700）為第二大股東的內地手遊發行商創夢天地（1119）將於明日起至周四（29日）公開招股，計劃發行約1.27億股，每股招股價介乎6元至7.8元，集資介乎7.6億元至9.9億元，以每手400股計，入場費3151.44元。

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