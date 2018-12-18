佳兆業（1638）早前公布建議分拆佳兆業物業上市，最新公布指，佳兆業股東每持2000股可認購1股預留股份，發售價為9.08元至10.88元。

全球發售股份總數為3500萬股，佔佳兆業物業股份於緊隨全球發售完成後已發行股本總數約25%，及4025萬股(假設超額配股權獲悉數行使)，佔佳兆業物業股份於緊隨全球發售完成後已發行股本總數約27.71%。

中信里昂證券和農銀國際是聯席保薦人、聯合全球協調人、賬簿管理人和牽頭經辦人，股份料將從12月6日開始掛牌上市。

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