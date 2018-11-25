新時代能源（ 0166 ）公布，於上周三（ 21 日）收到阿根廷福摩薩省相關監管機構的決議，表示將其 Palmar Largo 特許權區（ PL 特許權區）的石油生產設施接管，下月 1 日生效；集團認為此意味監管機構之前對集團未來可參與 PL 特許權區的承諾不實，決定於本月 30 日終止及結束 PL 特許權區的營運。

集團指，有關決議實質上等同 9 日通知。集團在歷經逾一年的協商及經營後，前述延期申請才遭拒絕。新時代能源擁有 PL 特許權區 38.15% 的參與權益。

由於終止營運，預期合營業務權益帳面價值的最大減值虧損約 1000 萬元，將於截至 2018 年 12 月底止的年度綜合損益及其他全面收益表內確認。