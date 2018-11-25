新時代能源：終止阿根廷PL特許權區經營
文章日期：2018年11月25日 20:02
新時代能源（0166）公布，於上周三（21日）收到阿根廷福摩薩省相關監管機構的決議，表示將其Palmar Largo特許權區（PL特許權區）的石油生產設施接管，下月1日生效；集團認為此意味監管機構之前對集團未來可參與PL特許權區的承諾不實，決定於本月30日終止及結束PL特許權區的營運。
集團指，有關決議實質上等同9日通知。集團在歷經逾一年的協商及經營後，前述延期申請才遭拒絕。新時代能源擁有PL特許權區38.15%的參與權益。
由於終止營運，預期合營業務權益帳面價值的最大減值虧損約1000萬元，將於截至2018年12月底止的年度綜合損益及其他全面收益表內確認。
據集團截至今年6月底止的半年業績，銷售PL特許權區出產的原油收入達2261萬元，佔集團總收入約11.18%，平均產油率為每天約266桶；而在2017財年，該部分的收入達4347萬元，佔集團總收入約15.12%，平均產油率每天產油為每天約338桶。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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