中國銀保監正式批准德國安聯保險集團於內地籌建安聯（中國）保險公司，成為內地首間外資控股保險公司。新公司將於上海註冊，並預計在2019年成立。

安聯表示，獲批在內地籌建外資保險公司，將提升集團在中國市場的戰略及財務靈活性，幫助集團抓緊中國市場商機，推動長期發展。待公司正式成立之際，安聯中國控股將得到與其設立申請一致的龐大資本金支持。集團又認為，是次是中國金融保險業進一步對外開放的積極舉措。

安聯集團主席兼首席執行官奧利弗·貝特（Oliver Bäte）表示，有關舉措將幫助安聯在中國戰略市場繼續擴展業務，希望透過新公司為中國及外國消費者提供安聯的金融及風險管理方案和服務。安聯集團亞太區首席執行官邵多卓（George Sartorel）認為，新公司有助安聯將全球專業知識與當地市場的客戶及行業需求融合。

銀保監則稱，中國政府正進一步落實開放金融業的各項承諾。除了安聯之外，亦已批准香港集友銀行在深圳籌建分行，下一步還會在持續提升風險防範水平及監管能力的基礎上，穩步擴大對外開放。

目前，安聯集團在中國擁有多間全資控股或參股的子公司，僱員總數超過2000人，為中國消費者提供保險保障、風險管理及資產管理方案及服務。安聯的研究顯示，中國將繼續引領全球保險市場的增長，中國的保費規模在未來10年將每年增長14%。